В Угорщині Suzuki на тиждень зупинить завод через порушення логістики через Червоне море

Автомобільна компанія Suzuki на тиждень припиняє роботу заводу зі збирання автомобілів в Угорщині через порушення логістики через ситуацію в Червоному морі. Про це повідомила газета Nikkei, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, до цього призвели порушення у постачанні на підприємство вироблених у Японії деталей, у тому числі двигунів, що пов'язано з діями хуситів, які після загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа пригрозили не пропускати через води Червоного моря та Баб-ель-Мандебського протоки пов'язані з Ізраїлем суду.

Складальне підприємство Suzuki в Угорщині минулого року випустило 142 тис. машин. На ньому виробляються моделі кросоверів Vitara та S-Cross. Роботу підприємства припинено з 15 по 21 січня.

Контекст

Після загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа єменські хусити заявили, що будуть завдавати ударів по території Ізраїлю і не дозволять пов'язаним з ним судам проходити через води Червоного моря, доки операцію в палестинському анклаві не буде припинено.

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