В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море
Предприятие не будет работать с 15 по 21 января.
Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи
Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"
США осуждают атаку Ирана в Эрбиле
США решительно осудили ракетную атаку Ирана в Эрбиле, Ирак, в результате которой погибли четверо и были ранены шесть человек, выразив беспокойство по поводу подрыва стабильности в Ираке. Никакие американские объекты не были поражены, и о жертвах среди американцев не сообщалось.
ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.
Российские самолеты ИЛ-22М и А-50 могли сбить ЗРК Patriot - военный эксперт
По словам военного эксперта Олега Каткова, российские самолеты Ил-22М и А-50 теоретически могли бы сбить систему ПВО Patriot, что он называет чрезвычайно сложной задачей из-за мобильности системы и мощного радиолокационного сигнала.
минобороны рф сообщило о трех сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью
Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны над Воронежской областью во время вероятной попытки теракта. О жертвах не сообщается, а материальный ущерб оценивается.
В Иране задержали 20-летнего гражданина Швеции
Мужчину задержали в начале января, но МИД не хочет раскрывать причины со ссылкой на консульскую тайну.
На севере Швеции - рекорд холодов с начала века
Самая низкая температура в Швеции с начала нового тысячелетия была зафиксирована 5 января в городе Виттенга на севере Швеции - минус 44,6 градуса. Предыдущий рекорд века составлял минус 44 градуса в Сторбо в 2001 году.
Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA
Лионель Месси был признан игроком года ФИФА за 2023 год, что стало новым рекордом для него и стало третьей победой. В финальном голосовании он обошел других номинантов Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.
"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США
Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Конгресс США поддерживает предоставление помощи Украине, но пока продолжаются дискуссии относительно деталей. Она призывает американских политиков ускорить принятие решений по финансовой и оборонной помощи для повышения устойчивости Украины.