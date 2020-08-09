В Угорщині автобус з поляками потрапив у ДТП: понад 30 постраждалих, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Угорщині на автомагістралі M5, неподалік від міста Кішкунфеледьгаза, польський автобус потрапив в ДТП, в результаті якого загинула одна людина, а ще 34 пасажири отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Poland In.
“...в момент аварії в автобусі знаходилися 46 осіб: два водія і 44 пасажири. 35-річний чоловік, який сидів в передній частині автомобіля, помер на місці події. Стан трьох постраждалих в результаті аварії, в тому числі 5-річної дитини, було охарактеризовано угорськими ЗМІ як важкий”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, яку в ЗМІ представив речник Національної служби швидкої допомоги, угорські служби надзвичайних ситуацій негайно відреагували, спрямувавши два вертольоти та 14 машин швидкої допомоги.
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Також угорська поліція підкреслила у своїй заяві, що причина аварії поки не відома.
Нагадаємо, у Єгипті при падінні мікроавтобуса в канал загинули вісім осіб.