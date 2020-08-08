На Житомирщині вантажівка "лоб у лоб" зіткнулась із маршруткою, четверо осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Житомирській області відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса, що рухався з Києва до смт Лугини, з фурою, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Житомирській області.
Як повідомили у пресслужбі, ДТП сталася увечері 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині. За попередніми даними, у результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей. Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, Коростенського відділу поліції та патрульні поліцейські.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного. Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху", - йдеться у повідомленні.
У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.
На даний час на місці події працюють поліцейські. Триває з’ясування всіх причин та обставин, а також встановлення осіб загиблих.
Нагадаємо, на Львівщині вантажівка протаранила скутер, є поранені.