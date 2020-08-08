В Житомирской области грузовик "лоб в лоб" столкнулся с маршруткой, четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Житомирской области произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса, который двигался из Киева в пгт Лугины, с фурой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Житомирской области.
Как сообщили в пресс-служб, ДТП произошло вечером 8 августа в Коростенском районе Житомирской области. По предварительным данным, в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, Коростенский отдел полиции и патрульные полицейские.
“Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозино. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса „Фольксваген Крафтер“, который двигался из Киева в пгт Лугины, с фурой „МАН“ с полуприцепом, который выехал на встречную полосу движения”, — говорится в сообщении.
В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств, а также установление личностей погибших.
Напомним, во Львовской области грузовик протаранил скутер, есть раненые.