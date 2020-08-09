В Венгрии автобус с поляками попал в ДТП: более 30 пострадавших, есть погибший

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88776 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102902 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128302 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108175 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128442 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101462 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Венгрии на автомагистрали M5, недалеко от города Кишкунфеледьгаза, польский автобус попал в ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще 34 пассажира получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Poland In.

“... в момент аварии в автобусе находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. 35-летний мужчина, который сидел в передней части автомобиля, скончался на месте происшествия. Состояние трех пострадавших в результате аварии, в том числе 5-летнего ребенка, были охарактеризованы венгерскими СМИ как тяжелое”, — говорится в сообщении.

Согласно информации, которую в СМИ представил спикер Национальной службы скорой помощи, венгерские службы чрезвычайных ситуаций немедленно отреагировали, направив два вертолета и 14 машин скорой помощи.

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Также венгерская полиция подчеркнула в своем заявлении, что причина аварии пока не известна.

Напомним, в Египте при падении микроавтобуса в канал погибли восемь человек.

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