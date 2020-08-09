В Венгрии автобус с поляками попал в ДТП: более 30 пострадавших, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Венгрии на автомагистрали M5, недалеко от города Кишкунфеледьгаза, польский автобус попал в ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще 34 пассажира получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Poland In.
“... в момент аварии в автобусе находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. 35-летний мужчина, который сидел в передней части автомобиля, скончался на месте происшествия. Состояние трех пострадавших в результате аварии, в том числе 5-летнего ребенка, были охарактеризованы венгерскими СМИ как тяжелое”, — говорится в сообщении.
Согласно информации, которую в СМИ представил спикер Национальной службы скорой помощи, венгерские службы чрезвычайных ситуаций немедленно отреагировали, направив два вертолета и 14 машин скорой помощи.
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Также венгерская полиция подчеркнула в своем заявлении, что причина аварии пока не известна.
Напомним, в Египте при падении микроавтобуса в канал погибли восемь человек.