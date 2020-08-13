В УАФ визначилися з регламентом розіграшу Кубка України з футболу в наступному сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Виконком УАФ провів чергове засідання. На ньому спортивні чиновники, зокрема, затвердили регламент проведення Кубка України з футболу в майбутньому сезоні. Про це інформує офіційний сайт Будинку футболу, передає УНН.
Відзначається, що перший етап цих змагань стартує 26-29 серпня поточного року. Він буде масовим: у ньому братимуть участь клуби Першої та Другої ліг, а також кращі аматорські команди країни.
Перші представники головного дивізіону країни приєднаються до розіграшу трофея на другому етапі, який стартує 16 вересня.
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А київське "Динамо" і донецький "Шахтар" стартуватимуть у турнірі на етапі 1/4 фіналу - 3 березня 2021 року.
Зазначається, що у другому, третьому раундах і на етапі 1/8 фіналу в Кубку будуть починати свої виступи по чотири команди елітного дивізіону у відповідності з їхнім турнірним становищем на той момент.
Фінал Національного кубка планують провести 12 травня наступного року. Згідно з планами УАФ, його має прийняти Тернопіль.
Нагадаємо, Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.