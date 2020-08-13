В УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Исполком УАФ провел очередное заседание. На нем спортивные чиновники, в частности, утвердили регламент проведения Кубка Украины по футболу в предстоящем сезоне. Об этом информирует официальный сайт Дома футбола, передает УНН.
Отмечается, что первый этап этих соревнований стартует 26-29 августа текущего года. Он будет массовым: в нем примут участие клубы Первой и Второй лиг, а также лучшие любительские команды страны.
Первые представители главного дивизиона страны присоединятся к розыгрышу трофея на втором этапе, который стартует 16 сентября.
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А киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" стартуют в турнире на этапе 1/4 финала - 3 марта 2021 года.
Отмечается, что во втором, третьем раундах и на этапе 1/8 финала в Кубке будут начинать свои выступления по четыре команды элитного дивизиона в соответствии с их турнирным положением на тот момент.
Финал Национального кубка планируют провести 12 мая следующего года. Согласно планам УАФ, его должен принять Тернополь.
Напомним, Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.