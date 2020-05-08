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В УАФ розповіли, як український футбол виходитиме з карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Вчора, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада щодо розробки медичного протоколу, який регулюватиме вихід клубів із карантину, передає УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

В УАФ розповіли, як український футбол виходитиме з карантину

Захід відбувся під головуванням перших віце-президентів Української асоціації футболу Олега Протасова й Вадима Костюченка. У нараді узяли участь представники Комітету арбітрів УАФ та Спортивно-медичного комітету УАФ, УПЛ, ПФЛ і футбольної профспілки.

В УАФ нагадали, що Кабінет Міністрів України дозволив відновити групові тренування в клубах на закритих базах 12 травня. Швидше за все, футболісти і співробітники клубів, які будуть залучені до тренувального процесу, пройдуть тестування на коронавірус.

"Звичайно, ми не можемо брати на себе всю відповідальність щодо погодження такого протоколу, тому тісно співпрацюємо у цьому напрямку з МОЗ і чекаємо погодження від міністерства. Усі ми сподіваємося, що пандемія піде на спад, і ми зможемо відновити повноцінне футбольне життя України", — прокоментував Протасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко назвав орієнтовний дедлайн завершення футбольного сезону в Україні.

Тим часом в УАФ очікують від Кабміну постанови з роз’ясненням деталей пом’якшення карантину. Після цього асоціація перевірить свій проект протоколу на предмет відповідності вимогам урядовців.

"Окремий протокол буде передано суддівському корпусу", — сказав Костюченко.

Наступного тижня УАФ проведе моніторинг щодо виконання клубами протоколу. Асоціація встановить, чи розпочали клуби тренування та з якими складнощами зіткнулися на цій стадії.

На основі цих даних та даних від МОЗ щодо розвитку пандемії УАФ розробить наступні вимоги щодо відновлення матчів чемпіонату та Кубку України.

"Усю цю інформацію буде систематизовано й передано 27 травня УЄФА — на цю дату заплановане чергове засідання виконкому організації, де будуть ухвалюватися проміжні рішення щодо національних чемпіонатів і єврокубків сезону-2019/2020", — зазначив Костюченко.

Як повідомлялося в УНН, стало відомо, за що справді ФІФА наклала штраф на президента УАФ Павелка.

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