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В УАФ рассказали, как украинский футбол будет выходить из карантина

Киев • УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Вчера, 7 мая, в Доме футбола состоялось совещание по разработке медицинского протокола, который будет регулировать выход клубов из карантина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

В УАФ рассказали, как украинский футбол будет выходить из карантина

Мероприятие состоялось под председательством первых вице-президентов Украинской ассоциации футбола Олега Протасова и Вадима Костюченко. В совещании приняли участие представители Комитета арбитров УАФ и Спортивно-медицинского комитета УАФ, УПЛ, ПФЛ и футбольного профсоюза.

В УАФ напомнили, что Кабинет Министров Украины разрешил восстановить групповые тренировки в клубах на закрытых базах 12 мая. Скорее всего, футболисты и сотрудники клубов, которые будут привлечены к тренировочному процессу, пройдут тестирование на коронавирус.

"Конечно, мы не можем брать на себя всю ответственность по согласованию такого протокола, поэтому тесно сотрудничаем в этом направлении с Минздравом и ждем согласования от министерства. Все мы надеемся, что пандемия пойдет на убыль, и мы сможем восстановить полноценную футбольную жизнь Украины", - прокомментировал Протасов.

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Между тем в УАФ ожидают от Кабмина постановления с разъяснением деталей смягчения карантина. После этого ассоциация проверит свой проект протокола на предмет соответствия требованиям чиновников.

"Отдельный протокол будет передан судейскому корпусу", - сказал Костюченко.

На следующей неделе УАФ проведет мониторинг выполнения клубами протокола. Ассоциация установит, начали ли клубы тренировки и с какими сложностями столкнулись на этой стадии.

На основе этих данных и данных от Минздрава по развитию пандемии УАФ разработает следующие требования по восстановлению матчей чемпионата и Кубка Украины.

"Вся эта информация будет систематизированная и переданна 27 мая УЕФА - на эту дату запланировано очередное заседание исполкома организации, где будут приниматься промежуточные решения в отношении национальных чемпионатов и еврокубков сезона-2019/2020", - отметил Костюченко.

Как сообщалось в УНН, стало известно, за что действительно ФИФА наложила штраф на президента УАФ Павелко.

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