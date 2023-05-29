"В тому числі за допомогою винищувачів F-16": Кулеба наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони

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"Російські безпілотники та ракетні атаки на мирні українські міста не можуть розглядатися як звичайна практика, незалежно від того, наскільки вони почастішали. Всі вони є воєнними злочинами та мають бути припинені шляхом подальшого посилення протиповітряної оборони України, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, і перемоги над російською агресією як такою", - зазначив Кулеба.

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Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, протягом якого часу американці готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.

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