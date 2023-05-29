"В тому числі за допомогою винищувачів F-16": Кулеба наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на тлі обстрілів України російськими окупантами, наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Російські безпілотники та ракетні атаки на мирні українські міста не можуть розглядатися як звичайна практика, незалежно від того, наскільки вони почастішали. Всі вони є воєнними злочинами та мають бути припинені шляхом подальшого посилення протиповітряної оборони України, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, і перемоги над російською агресією як такою", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо
Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, протягом якого часу американці готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака рф на Київщину: зайнялась будівля дачного кооперативу