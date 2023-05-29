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"В тому числі за допомогою винищувачів F-16": Кулеба наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на тлі обстрілів України російськими окупантами, наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Російські безпілотники та ракетні атаки на мирні українські міста не можуть розглядатися як звичайна практика, незалежно від того, наскільки вони почастішали. Всі вони є воєнними злочинами та мають бути припинені шляхом подальшого посилення протиповітряної оборони України, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, і перемоги над російською агресією як такою", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, протягом якого часу американці готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.

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