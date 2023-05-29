У Повітряних силах розповіли, скільки буде тривати навчання українських пілотів на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповів, протягом якого часу американці готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Про це пише Донбас Реалії, передає УНН.
Деталі
В інтерв'ю Голубцов розповів, що відповідно до вимог американської сторони, для уточнення навчальної програми для пілотів та її модернізації, було вислано на тестування двох обранців. Обрані пілоти не відрізняються від більшості – це звичайні пілоти середнього віку та професійного рівня. Тестування відбулося в США, і після його завершення був отриманий позитивний висновок, на який і очікувалось.
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"А щодо саме льотної практики, то наші пілоти показали дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16. І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", - сказав Голубцов.
Доповнення
Також начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ додав, що "бар'єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови".
"Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки", - зазначив він.
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