В Воздушных силах рассказали, сколько будет длиться обучение украинских пилотов на F-16

Детали

В интервью Голубцов рассказал, что в соответствии с требованиями американской стороны, для уточнения учебной программы для пилотов и ее модернизации, было выслано на тестирование двух избранников. Избранные пилоты не отличаются от большинства – это обычные пилоты среднего возраста и профессионального уровня. Тестирование состоялось в США, и после его завершения было получено положительное заключение, на которое и ожидали.

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"А что касается именно летной практики, то наши пилоты показали очень высокий класс усвоения и выполнения задач на тренажере F-16. И сроки, которые нам назвали, – это меньше чем 6 месяцев. Американцы готовы переучить наших пилотов за срок меньше 6 месяцев", - сказал Голубцов.

Дополнение

Также начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ добавил, что "барьером может стать язык, поэтому, возможно, некоторое время придется потратить перед обучением на изучение языка".

"Не просто языка, а терминологии, технической стороны. Потому что не имея представления об этих терминах, очень сложно переучиваться на любую технику, в том числе на самолеты", - отметил он.

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