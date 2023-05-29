В Воздушных силах рассказали, сколько будет длиться обучение украинских пилотов на F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, в течение какого времени американцы готовы обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Об этом пишет Донбасс Реалии, передает УНН.
Детали
В интервью Голубцов рассказал, что в соответствии с требованиями американской стороны, для уточнения учебной программы для пилотов и ее модернизации, было выслано на тестирование двух избранников. Избранные пилоты не отличаются от большинства – это обычные пилоты среднего возраста и профессионального уровня. Тестирование состоялось в США, и после его завершения было получено положительное заключение, на которое и ожидали.
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"А что касается именно летной практики, то наши пилоты показали очень высокий класс усвоения и выполнения задач на тренажере F-16. И сроки, которые нам назвали, – это меньше чем 6 месяцев. Американцы готовы переучить наших пилотов за срок меньше 6 месяцев", - сказал Голубцов.
Дополнение
Также начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ добавил, что "барьером может стать язык, поэтому, возможно, некоторое время придется потратить перед обучением на изучение языка".
"Не просто языка, а терминологии, технической стороны. Потому что не имея представления об этих терминах, очень сложно переучиваться на любую технику, в том числе на самолеты", - отметил он.
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