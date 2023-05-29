Нічна атака рф на Київщину: зайнялась будівля дачного кооперативу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Унаслідок атаки рф у ніч на 29 травня в одному з районів Київської області зайнялась будівля дачного кооперативу. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
Деталі
Повідомляється, що пожежа почалась близько 3:29 ночі. На місце прибули поліцейські Київської області та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу. Потерпілих унаслідок пожежі немає.
Нєбитов закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози обстрілів.
Нагадаємо
У поліції показали наслідки ворожої масованої атаки на Київську область, внаслідок якої є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.