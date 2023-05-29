Ночная атака рф на Киевскую область: загорелось здание дачного кооператива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате атаки рф в ночь на 29 мая в одном из районов Киевской области загорелось здание дачного кооператива. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.
Детали
Сообщается, что пожар начался около 3:29 ночи. На место прибыли полицейские Киевской области и ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших в результате пожара нет.
Небытов призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы обстрелов.
Напомним
В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.