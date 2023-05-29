Ночная атака рф на Киевскую область: загорелось здание дачного кооператива

Детали

Сообщается, что пожар начался около 3:29 ночи. На место прибыли полицейские Киевской области и ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших в результате пожара нет.

Небытов призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы обстрелов.

Напомним

В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.