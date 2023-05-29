"В том числе с помощью истребителей F-16": Кулеба подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на фоне обстрелов Украины российскими оккупантами, отметил необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Российские беспилотники и ракетные атаки на мирные украинские города не могут рассматриваться как обычная практика, независимо от того, насколько они участились. Все они являются военными преступлениями и должны быть прекращены путем дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью истребителей F-16, и победы над российской агрессией как таковой", - отметил Кулеба.
Напомним
Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, в течение какого времени американцы готовы обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.
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