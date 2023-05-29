"В том числе с помощью истребителей F-16": Кулеба подчеркнул необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны

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"Российские беспилотники и ракетные атаки на мирные украинские города не могут рассматриваться как обычная практика, независимо от того, насколько они участились. Все они являются военными преступлениями и должны быть прекращены путем дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью истребителей F-16, и победы над российской агрессией как таковой", - отметил Кулеба.

Напомним

Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, в течение какого времени американцы готовы обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16.

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