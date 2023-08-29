В Сумах повідомляють про звуки вибухів: в ОВА кажуть про відлуння від обстрілів прикордоння

Цитата

«Звуки, які чують жителі м. Суми, це відлуння від обстрілів нашого прикордоння. Ворог продовжує тероризувати прикордонні громади Сумщини», - йдеться у повідомлені у Telegram.

Доповнення

російські війська сьогодні вночі та вранці шість разів обстріляли Сумську область.

У ввечері понеділка, 28 серпня, окупанти з території рф обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Поранення отримали троє людей.