В Сумах повідомляють про звуки вибухів: в ОВА кажуть про відлуння від обстрілів прикордоння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. російські окупанти обстрілюють прикордоння Сумської області. Звуки вибухів житло навіть жителям обласного центру. Про це у вівторок повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує УНН.
Цитата
«Звуки, які чують жителі м. Суми, це відлуння від обстрілів нашого прикордоння. Ворог продовжує тероризувати прикордонні громади Сумщини», - йдеться у повідомлені у Telegram.
Доповнення
російські війська сьогодні вночі та вранці шість разів обстріляли Сумську область.
У ввечері понеділка, 28 серпня, окупанти з території рф обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Поранення отримали троє людей.