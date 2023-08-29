В Сумах сообщают о звуках взрывов: в ОВА говорят об эхо от обстрелов приграничья

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«Звуки, которые слышат жители г. Сумы, это эхо от обстрелов нашего приграничья. Враг продолжает терроризировать приграничные общины Сумщины», - говорится в сообщении в Telegram.

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российские войска сегодня ночью и утром шесть раз обстреляли Сумскую область.

Вечером понедельника, 28 августа, оккупанты с территории рф обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Ранения получили три человека.