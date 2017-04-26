В структурі МВС зросла кількість жіночого працевлаштування

Згідно з презентованих відомостей у структурі МВС частка жінок складає 23,5% від загальної кількості службовців.

Зокрема, найбільший відсоток представниць жіночої статі працює у Державній міграційній службі (ДМС) — 74,6%, у Державній прикордонній службі (ДПС) — 24,1%, у Національній поліції України (НПУ) працює 22,7% жінок.

Найнижчі відсоткові показники, поріг яких, не перетнув співвідношення 1 до 5, склався у рятувальних структурах пов’язаних з важкими фізичними навантаженнями та надзвичайними ситуаціями.

В Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють 15,7% жінок, найменша кількість працівниць зафіксована в Національній гвардії України (НГУ), всього 11,4%.

Як повідомляв УНН, за останні три роки кількість жінок в системі правоохоронних органів збільшилась майже до 20%, у той час як до 2014 року цей показник становив не більше 5%.