В структуре МВД возросло количество женского трудоустройства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Общее количество працивницьу структуре Министерства внутренних дел от начала реформсклала 23,5%. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева на коллегии МВД Нацполиции Украины, передает УНН.
Согласно представленных сведений в структуре МВД доля женщин составляет 23,5% от общего количества сотрудников.
В частности, наибольший процент представительниц женского пола работает в Государственной миграционной службе (ДМС) — 74,6%, в Государственной пограничной службе (ГНС) — 24,1%, в Национальной полиции Украины (НПУ) работает 22,7% женщин.
Самые низкие процентные показатели, порог которых, пересек соотношение 1 к 5, сложился в спасательных структурах связанных с тяжелыми физическими нагрузками и чрезвычайными ситуациями.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ДСНС) работают 15,7% женщин, наименьшее количество работниц зафиксирована в Национальной гвардии Украины (НГУ), всего 11,4%.
Как сообщал УНН, за последние три года количество женщин в системе правоохранительных органов увеличилась почти до 20%, в то время как в 2014 году этот показатель составлял не более 5%.