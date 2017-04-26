В структуре МВД возросло количество женского трудоустройства

Согласно представленных сведений в структуре МВД доля женщин составляет 23,5% от общего количества сотрудников.

В частности, наибольший процент представительниц женского пола работает в Государственной миграционной службе (ДМС) — 74,6%, в Государственной пограничной службе (ГНС) — 24,1%, в Национальной полиции Украины (НПУ) работает 22,7% женщин.

Самые низкие процентные показатели, порог которых, пересек соотношение 1 к 5, сложился в спасательных структурах связанных с тяжелыми физическими нагрузками и чрезвычайными ситуациями.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ДСНС) работают 15,7% женщин, наименьшее количество работниц зафиксирована в Национальной гвардии Украины (НГУ), всего 11,4%.

Как сообщал УНН, за последние три года количество женщин в системе правоохранительных органов увеличилась почти до 20%, в то время как в 2014 году этот показатель составлял не более 5%.