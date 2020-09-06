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В столицях Італії та Хорватії тисячі людей протестували проти обмежень через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тисячі людей в столицях Італії і Хорватії вийшли на демонстрації проти епідеміологічних заходів влади, акції протесту пройшли в Римі та Заребі. Про це пише DW, передає УНН.

В столицях Італії та Хорватії тисячі людей протестували проти обмежень через COVID-19

Зазначається, що у центрі Рима в суботу, 5 вересня, пройшла багатотисячна акція противників політики уряду Італії щодо стримування епідемії коронавіруса. Активісти заявляли про “диктатуру в сфері охорони здоров’я” і зажадали скасування всіх обмежень.

“Ми знаходимося в стані війни, і ті, хто нам її оголосив, не щадять нікого”, — йдеться в заяві організаторів акції.

За даними італійських ЗМІ, серед учасників демонстрації були водії таксі, власники готелів, а також представники правоекстремістських партій. Один з учасників демонстративно підпалив фотографію Папи Римського Франциска.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо розкритикував акцію, нагадавши про десятки тисяч жертв від коронавируса SARS-CoV-2 в країні. “Я прошу заперечующих (коронавірус — Ред.), щонайменше, виявити повагу до сімей померлих”, — заявив він.

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У столиці Хорватії, в Загребі, в демонстрації противників COVID-обмежень брали участь близько 3 тисяч чоловік. Майже ніхто з них не був в захисних масках та не дотримався дистанції. Поліція не втручалася в хід протестів. Серед відомих учасників і виступаючих були, перш за все, політики і публіцисти вкрай правого спрямування, а також противники щеплень.

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Додається, що в Італії за минулу добу виявлено 1,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, загальний показник інфікованих наближається до 280 тисяч. Від наслідків інфекції померли 35,5 тисячі осіб.

У Хорватії за добу число випадків зараження SARS-CoV-2 зросла на 311 до 11 739 людей, кількість померлих від COVID-19 — на 2 до 197.

Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищує 26,7 млн, померли понад 877 тис. людей.

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