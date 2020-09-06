У Чехії рекордний приріст виявлених випадків коронавіруса

“Всього в Чехії на 5 вересня заразилося коронавірусом 27 250 людей, 429 з яких померло. У свою чергу, чисельність госпіталізованих COVID-позитивних пацієнтів зросла за останній тиждень більш ніж на 30%. В даний час інтенсивний курс лікування в чеських лікарнях проходить 44 людини”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Чеській Республіці, за останню добу в ході тестування було виявлено 798 нових випадків інфікування. Це максимальний показник за час, що минув з початку пандемії в країні.

Як повідомляв УНН, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищує 26,7 млн, померли понад 877 тис. людей.