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В Чехии рекордный прирост выявленных случаев коронавируса

Киев • УНН

 • 23977 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Чехии зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса. Об этом со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения страны пишет Radio Prague, передает УНН.

В Чехии рекордный прирост выявленных случаев коронавируса

“Всего в Чехии на 5 сентября заразилось коронавирусом 27 250 человек, 429 из которых умерли. В свою очередь, численность госпитализированных COVID-положительных пациентов выросло за последнюю неделю более чем на 30%. В настоящее время интенсивный курс лечения в чешских больницах проходит 44 человека”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чешской Республике, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 798 новых случаев инфицирования. Это максимальный показатель за время, прошедшее с начала пандемии в стране.

Как сообщал УНН, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн человек, умерли более 877 тыс. людей.

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