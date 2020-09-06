В Чехии рекордный прирост выявленных случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Чехии зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса. Об этом со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения страны пишет Radio Prague, передает УНН.
“Всего в Чехии на 5 сентября заразилось коронавирусом 27 250 человек, 429 из которых умерли. В свою очередь, численность госпитализированных COVID-положительных пациентов выросло за последнюю неделю более чем на 30%. В настоящее время интенсивный курс лечения в чешских больницах проходит 44 человека”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Чешской Республике, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 798 новых случаев инфицирования. Это максимальный показатель за время, прошедшее с начала пандемии в стране.
Как сообщал УНН, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн человек, умерли более 877 тыс. людей.