Берлусконі госпіталізували з коронавірусом

"Берлусконі був госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані в якості запобіжного заходу. У колишнього прем'єр-міністра в останні дні був позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що госпіталізація була організована після появи деяких симптомів, але клінічна картина "не викликає побоювань".

Як повідомляв УНН, Берлусконі госпіталізували в Італії у квітні минулого року.