Берлусконі госпіталізували з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був госпіталізований до клініки "Сан-Раффаеле" в Мілані. Раніше у нього виявили коронавірус. Про це 4 вересня повідомив телеканал Rai News 24, передає УНН.
"Берлусконі був госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані в якості запобіжного заходу. У колишнього прем'єр-міністра в останні дні був позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що госпіталізація була організована після появи деяких симптомів, але клінічна картина "не викликає побоювань".
Як повідомляв УНН, Берлусконі госпіталізували в Італії у квітні минулого року.