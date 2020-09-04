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Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Киев • УНН

 • 16374 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в клинику "Сан-Раффаэле" в Милане. Ранее у него обнаружили коронавирус. Об этом 4 сентября сообщил телеканал Rai News 24, передает УНН.

Берлускони госпитализировали с коронавирусом

"Берлускони был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане в качестве меры пресечения. У бывшего премьер-министра в последние дни был положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализация была организована после появления некоторых симптомов, но клиническая картина "не вызывает опасений".

Как сообщал УНН, Берлускони был госпитализирован в Италии в апреле прошлого года.

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