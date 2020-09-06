В столицах Италии и Хорватии тысячи людей протестовали против ограничений из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Тысячи людей в столицах Италии и Хорватии вышли на демонстрации против эпидемиологических мероприятий власти, акции протеста прошли в Риме и Заребе. Об этом пишет DW, передает УНН.
Отмечается, что в центре Рима в субботу, 5 сентября, прошла многотысячная акция противников политики правительства Италии по сдерживанию пандемии коронавируса. Активисты заявляли о “диктатуре в сфере здравоохранения” и потребовали отмены всех ограничений.
“Мы находимся в состоянии войны, и те, кто нам ее объявил, не щадят никого”, — говорится в заявлении организаторов акции.
По данным итальянских СМИ, среди участников демонстрации были водители такси, владельцы отелей, а также представители правоэкстремистских партий. Один из участников демонстративно поджег фотографию Папы Римского Франциска.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал акцию, напомнив о десятках тысяч жертв коронавируса SARS-CoV-2 в стране. “Я прошу отрицающих (коронавирус — Ред.), по меньшей мере, проявить уважение к семьям умерших”, — заявил он.
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В столице Хорватии, в Загребе, в демонстрации противников COVID-ограничений участвовали около 3 тысяч человек. Почти никто из них не был в защитных масках и не соблюдал дистанцию. Полиция не вмешивалась в ход протестов. Среди известных участников и выступающих были, прежде всего, политики и публицисты крайне правого направления, а также противники прививок.
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Добавляется, что в Италии за минувшие сутки выявлено 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общий показатель инфицированных приближается к 280 тыс. От последствий инфекции умерли 35,5 тыс. человек.
В Хорватии за сутки число случаев заражения SARS-CoV-2 выросло на 311 до 11 739 человек, количество умерших от COVID-19 — на 2 до 197.
Как сообщал УНН, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.