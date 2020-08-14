В США запропонували заборонити доступ до американської фінансової системи держкомпаніям Білорусі

“Оскільки президент Олександр Лукашенко жорстоко придушує мирні протести в Білорусі і зневажає міжнародні передвиборчі зобов’язання, для Сполучених Штатів неприйнятно вести справи з цим жорстоким режимом”, — вважає конгресмен.

Гастінгс зазначив, що в червні 2006 року влада США видала розпорядження про блокування власності людей, відповідальних за підрив придушення протестів в Білорусі під час президентських виборів.

“Порушення прав людини, на жаль, стали характерними для режиму Лукашенка, і він робить їх зараз більш агресивно, ніж будь-коли, намагаючись придушити чесну політичну конкуренцію. Ніколи ще не було більш підходящого часу для повного виконання цього указу і розгляду питання про розширення його основних цілей за рахунок додаткових заходів, прийнятих виконавчою владою”, — підкреслив Гастінгс.

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Нагадаємо, під час президентських виборів в Білорусі в березні 2006 року Елсі Гастінгс очолював міжнародну місію ОБСЄ зі спостереження за виборами, до складу якої входило понад 500 спостерігачів. У його звіті зазначалося, що “довільне використання повноважень державної влади і масові затримання свідчать про нехтування основними правами на свободу зібрань, асоціацій і вираження думок і викликають сумніви в готовності влади терпіти політичну конкуренцію”.

Як повідомляв УНН, США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори та подальші заворушення в країні.