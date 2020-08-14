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В США запропонували заборонити доступ до американської фінансової системи держкомпаніям Білорусі

В США запропонували заборонити доступ до американської фінансової системи держкомпаніям Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Гельсінської комісії Конгресу США Елсі Гастінгс у своєму листі попросив Адміністрацію США заборонити доступ до американської фінансової системи дев’яти найбільшим державним компаніям Білорусі. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

“Оскільки президент Олександр Лукашенко жорстоко придушує мирні протести в Білорусі і зневажає міжнародні передвиборчі зобов’язання, для Сполучених Штатів неприйнятно вести справи з цим жорстоким режимом”, — вважає конгресмен.

Гастінгс зазначив, що в червні 2006 року влада США видала розпорядження про блокування власності людей, відповідальних за підрив придушення протестів в Білорусі під час президентських виборів.

“Порушення прав людини, на жаль, стали характерними для режиму Лукашенка, і він робить їх зараз більш агресивно, ніж будь-коли, намагаючись придушити чесну політичну конкуренцію. Ніколи ще не було більш підходящого часу для повного виконання цього указу і розгляду питання про розширення його основних цілей за рахунок додаткових заходів, прийнятих виконавчою владою”, — підкреслив Гастінгс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сенаті США виступили проти відправки американського посла до Білорусі

Нагадаємо, під час президентських виборів в Білорусі в березні 2006 року Елсі Гастінгс очолював міжнародну місію ОБСЄ зі спостереження за виборами, до складу якої входило понад 500 спостерігачів. У його звіті зазначалося, що “довільне використання повноважень державної влади і масові затримання свідчать про нехтування основними правами на свободу зібрань, асоціацій і вираження думок і викликають сумніви в готовності влади терпіти політичну конкуренцію”.

Як повідомляв УНН, США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори та подальші заворушення в країні.

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