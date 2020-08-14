В США предложили запретить доступ к американской финансовой системе госкомпаниям Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Элси Гастингс в своем письме попросил Администрацию США запретить доступ к американской финансовой системе девяти крупнейшим государственным компаниям Беларуси. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
“Поскольку президент Александр Лукашенко жестоко подавляет мирные протесты в Беларуси и презирает международные предвыборные обязательства, для Соединенных Штатов неприемлемо вести дела с этим жестоким режимом”, — считает конгрессмен.
Гастингс отметил, что в июне 2006 года власти США издали распоряжение о блокировании собственности людей, ответственных за подавление протестов в Беларуси во время президентских выборов.
“Нарушение прав человека, к сожалению, стали характерными для режима Лукашенко, и он делает их сейчас более агрессивно, чем когда-либо, пытаясь подавить честную политическую конкуренцию. Никогда еще не было более подходящего времени для полного выполнения этого указа и рассмотрения вопроса о расширении его основных целей за счет дополнительных мер, принятых исполнительной властью”, — подчеркнул Гастингс.
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Напомним, во время президентских выборов в Беларуси в марте 2006 года Элси Гастингс возглавлял международную миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами, в состав которой входило более 500 наблюдателей. В его отчете отмечалось, что “произвольное использование полномочий государственной власти и массовые задержания свидетельствуют о пренебрежении основными правами на свободу собраний, ассоциаций и выражения мыслей и вызывают сомнения в готовности власти терпеть политическую конкуренцию”.
Как сообщал УНН, США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборов и дальнейших беспорядков в стране.