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В СБУ заявили, що перевіряють відвідини Криму лише росіянами, а шведа Dr. Alban не перевіряли

Київ • УНН

 • 16180 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Служба безпеки України перевіряє лише артистів-громадян Росії щодо відвідин анексованого Криму. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ради громадського контролю НАБУ, яка була поширена увечері 23 січня, передає УНН.

В СБУ заявили, що перевіряють відвідини Криму лише росіянами, а шведа Dr. Alban не перевіряли

“Тож орган не розглядав надання дозволу на в’їзд на територію України шведського співака Dr. Alban, який до цього виступав у анексованому Криму. Відповідно, заборони для співака на відвідування нашої країни СБУ не приймало”, — вказує Рада громадського контролю НАБУ, коментуючи відповідь Служби Безпеки України.

Нагадаємо, 5 січня голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що музикант Албан Юзома Нвапа, відомий під псевдонімом Dr. Alban, в’їхав на територію України згідно з українським законодавством, і “жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і президент України”.

Cам музикант відредагував свій допис від 16 грудня 2019 року, в якому стверджував, що його допуск на територію України забезпечило втручання президента Володимира Зеленського.

“Мені заборонили в’їзд до України через попередні виступи на Кримському півострові. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Але був радий зустріти президента”, — йдеться в поточній редакції допису.

Раніше в коментарі до свого відео зустрічі з Зеленським Нвапа повідомив, що саме його втручання дозволило йому потрапити до України. Також у попередній версії співак називав Крим “спірною” територією.

Dr. Alban виступав у Криму після початку російської анексії 2014 року.

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.

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