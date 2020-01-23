В СБУ заявили, что проверяют посещение Крыма только россиянами, а шведа Dr. Alban не проверяли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Служба безопасности Украины проверяет только артистов граждан России относительно посещения аннексированного Крыма. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ, который был распространен вечером 23 января, передает УНН.
“Поэтому орган не рассматривал предоставления разрешения на въезд на территорию Украины шведского певца Dr. Alban, который до этого выступал в аннексированном Крыму. Соответственно, запрета для певца на посещение нашей страны СБУ не принимало”, — указывает Совет общественного контроля НАБУ, комментируя ответ Службы безопасности Украины.
Напомним, 5 января председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что музыкант Албан Юзома Нвапа, известный под псевдонимом Dr. Alban, въехал на территорию Украины согласно украинскому законодательству, и “никоим образом на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, среди прочего и президент Украины”.
Cам музыкант отредактировал свой сообщение от 16 декабря 2019 года, в котором утверждал, что его допуск на территорию Украины обеспечило вмешательство президента Владимира Зеленского.
“Мне запретили въезд в Украину из-за предыдущих выступлений на Крымском полуострове. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Но был рад встретить президента”, — говорится в актуальной редакции сообщения.
Ранее в комментарии к своему видео встречи с Зеленским Нвапа сообщил, что именно его вмешательство позволило ему попасть в Украину. Также в предыдущей версии певец называл Крым “спорной” территорией.
Dr. Alban выступал в Крыму после начала российской аннексии 2014 года.
Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую аннексию Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.