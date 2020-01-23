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В СБУ заявили, что проверяют посещение Крыма только россиянами, а шведа Dr. Alban не проверяли

Киев • УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Служба безопасности Украины проверяет только артистов граждан России относительно посещения аннексированного Крыма. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ, который был распространен вечером 23 января, передает УНН.

В СБУ заявили, что проверяют посещение Крыма только россиянами, а шведа Dr. Alban не проверяли

“Поэтому орган не рассматривал предоставления разрешения на въезд на территорию Украины шведского певца Dr. Alban, который до этого выступал в аннексированном Крыму. Соответственно, запрета для певца на посещение нашей страны СБУ не принимало”, — указывает Совет общественного контроля НАБУ, комментируя ответ Службы безопасности Украины.

Напомним, 5 января председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что музыкант Албан Юзома Нвапа, известный под псевдонимом Dr. Alban, въехал на территорию Украины согласно украинскому законодательству, и “никоим образом на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, среди прочего и президент Украины”.

Cам музыкант отредактировал свой сообщение от 16 декабря 2019 года, в котором утверждал, что его допуск на территорию Украины обеспечило вмешательство президента Владимира Зеленского.

“Мне запретили въезд в Украину из-за предыдущих выступлений на Крымском полуострове. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Но был рад встретить президента”, — говорится в актуальной редакции сообщения.

Ранее в комментарии к своему видео встречи с Зеленским Нвапа сообщил, что именно его вмешательство позволило ему попасть в Украину. Также в предыдущей версии певец называл Крым “спорной” территорией.

Dr. Alban выступал в Крыму после начала российской аннексии 2014 года.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую аннексию Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.

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