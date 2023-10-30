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В росії почали вербувати жінок до ПВК - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росіяни шукають жінок, які будуть служити снайперками і операторками БПЛА в батальйоні, який входить до складу російської ПВК "Редут", передає УНН посилаючись на данні Міністерства оборони Великої Британії.

В росії почали вербувати жінок до ПВК - британська розвідка

Цитата

«Російська приватна військова компанія (ПВК), підтримувана державою, уперше намагається залучити жінок до виконання бойових завдань в Україні», - йдеться у звіті британської розвідки.

Деталі

Як повідомляється, нещодавно в соціальних мережах з'явилися оголошення із закликом вступати до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Шукають снайперів і операторів безпілотних літальних апаратів.

У Міноборони Британії вважають, що, ймовірно, "Редут" безпосередньо спонсорується головним розвідувальним управлінням росії.

У березні 2023 року міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що становить лише 0,3% від чисельності збройних сил. Як зазначено в рекламі "Редут", наразі вони служать переважно на посадах медичного забезпечення та продовольчої служби.

Як вказують у британській розвідці, поки неясно, чи наслідуватимуть офіційні російські збройні сили цей приклад і чи будуть призначати жінок на бойові посади.

Наразі жінки рідко займають бойові позиції в лавах російських військових сил, проте в радянських військах під час Другої світової війни існувала стійка традиція використання жінок-снайперів та інших військовослужбовців, вказали в Міноборони Британії.

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