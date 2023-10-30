В росії почали вербувати жінок до ПВК - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росіяни шукають жінок, які будуть служити снайперками і операторками БПЛА в батальйоні, який входить до складу російської ПВК "Редут", передає УНН посилаючись на данні Міністерства оборони Великої Британії.
Цитата
«Російська приватна військова компанія (ПВК), підтримувана державою, уперше намагається залучити жінок до виконання бойових завдань в Україні», - йдеться у звіті британської розвідки.
Деталі
Як повідомляється, нещодавно в соціальних мережах з'явилися оголошення із закликом вступати до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Шукають снайперів і операторів безпілотних літальних апаратів.
У Міноборони Британії вважають, що, ймовірно, "Редут" безпосередньо спонсорується головним розвідувальним управлінням росії.
У березні 2023 року міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що становить лише 0,3% від чисельності збройних сил. Як зазначено в рекламі "Редут", наразі вони служать переважно на посадах медичного забезпечення та продовольчої служби.
Як вказують у британській розвідці, поки неясно, чи наслідуватимуть офіційні російські збройні сили цей приклад і чи будуть призначати жінок на бойові посади.
Наразі жінки рідко займають бойові позиції в лавах російських військових сил, проте в радянських військах під час Другої світової війни існувала стійка традиція використання жінок-снайперів та інших військовослужбовців, вказали в Міноборони Британії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка: втрати військових рф під Авдіївкою – серед найбільших у 2023 році