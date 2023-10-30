В россии начали вербовать женщин в ЧВК - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. россияне ищут женщин, которые будут служить снайперками и операторами БПЛА в батальоне, входящем в состав российской ЧВК "Редут", передает УНН ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании.
Цитата
«российская частная военная компания (ЧВК), поддерживаемая государством, впервые пытается привлечь женщин к выполнению боевых задач в Украине», - говорится в отчете британской разведки.
Детали
Сообщается, что недавно в социальных сетях появились объявления, призывающие к поступлению в батальон "Борз", входящий в состав российской ЧВК "Редут". Ищут снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны Британии считают, что, вероятно, "Редут" напрямую спонсируется Главным разведывательным управлением россии.
В марте 2023 года министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в Украине дислоцировано 1100 женщин, что составляет лишь 0,3% от численности Вооруженных сил. Как указано в рекламе "Редут", сейчас они служат преимущественно на должностях медицинского обеспечения и продовольственной службы.
Как указывают в британской разведке, пока неясно, последуют ли официальные российские вооруженные силы этому примеру и будут ли назначать женщин на боевые должности.
Сейчас женщины редко занимают боевые позиции в рядах российских военных сил, однако в советских войсках во время Второй мировой войны существовала устойчивая традиция использования женщин-снайперов и других военнослужащих, указали в Минобороны Британии.
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