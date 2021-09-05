В Росії обурились через рішення Києва не пропускати авто з номерами Придністров'я

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Автомобілісти з невизнаної “держави” не можуть перетнути український кордон, повертаючись додому з Росії на своїх авто, бо Україна з 1 вересня закрила в’їзд на свою територію для транспорту з номерними знаками невизнаної “республіки”. Як повідомляє в суботу телеканал PGTRK, вони змушені залишати свої автомобілі і добиратися іншим транспортом.

Цитата

“Під’їхали до кордону вже 2 вересня о першій годині ночі. Далі проїзд мені заборонили. Прикордонник вийшов і сказав:” З такими номерами далі ви продовжувати рух не будете“, — наводить телеканал коментар керманича Івана.

За словами автомобіліста, після довгих розглядів на кордоні він був змушений залишити свою машину у родичів в Росії і повернутися додому на рейсовому автобусі. Як інформує телеканал, таких випадків “багато”.

Доповнення

Російське держінформагентство “ТАРС” зв’язалось в суботу з “очільником пресслужби МЗС” Придністров’я Павло Гальцевим. Він заявив, що наразі відомство опрацьовує можливість надання допомоги цим людям.

За даними телеканалу, сьогодні заблокованими виявилися не тільки приватні автомобілісти, а й комерційний транспорт. Автобусні маршрути зараз можуть обслуговувати тільки іноземні перевізники.

Крім того, PGTRK наводить цитату російського політолога Костянтина Затуліна, який відреагував на рішення Києва. За його словами, Україна таким чином нібито вдалася до “блокадних заходів”, і “це обурливо”.

Контекст

З 1 вересня Україна заборонила в’їзд автомобілів з номерами самопроголошеного Придністров’я.

У МВС України повідомили, що: “Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова”.

Своєю чергою, у самопроголошеному Придністров’ї відреагували на заборону України на в’їзд автомобілів з номерами “республіки”.

Раніше місцевий телеканал TSV вже повідомляв, що на кордоні з Україною був зупинений ряд пасажирських автобусів, які прямували до Одеси.