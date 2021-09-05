В России возмутились из-за решения Киева не пропускать авто с номерами Приднестровья

Детали
Автомобилисты из непризнанного “государства” не могут пересечь украинскую границу, возвращаясь домой из России на своих авто, потому что Украина с 1 сентября закрыла въезд для транспорта с номерными знаками непризнанной “республики”. Как сообщает в субботу телеканал PGTRK, они вынуждены оставлять свои автомобили и добираться другим транспортом.
Цитата
“Подъехали к границе уже 2 сентября в час ночи. Далее проезд мне запретили. Пограничник вышел и сказал: “С такими номерами дальше вы продолжать движение не будете”, — приводит телеканал комментарий руководителя Ивана.
По словам автомобилиста, после долгих разбирательств на границе он был вынужден оставить свою машину у родственников в России и вернуться домой на рейсовом автобусе. Как информирует телеканал, таких случаев “много”.
Дополнение
Российское госинформагентство “ТАСС” связалось в субботу с “главой пресс-службы МИД” Приднестровье Павел Гальцевым. Он заявил, что сейчас ведомство прорабатывает возможность оказания помощи этим людям.
По данным телеканала, заблокированными оказались не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт. Автобусные маршруты сейчас могут обслуживать только иностранные перевозчики.
Кроме того, PGTRK приводит цитату российского политолога Константина Затулина, который отреагировал на решение Киева. По его словам, Украина таким образом якобы прибегла к “блокадным мерам”, и “это возмутительно”.
Контекст
С 1 сентября Украина запретила въезд автомобилей с номерами самопровозглашенного Приднестровья.
В МВД Украины сообщили, что: “В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова”.
В свою очередь, в самопровозглашенном Приднестровье отреагировали на запрет Украины на въезд автомобилей с номерами “республики”.
Ранее местный телеканал TSV уже сообщал, что на границе с Украиной был остановлен ряд пассажирских автобусов, направлявшихся в Одессу.