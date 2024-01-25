В російському бєлгороді оголосили ракетну небезпеку

Вранці 25 січня у російському місті бєлгород пролунала повітряна тривога через ракетну небезпеку, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

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У бєлгороді оголошено ракетну небезпеку -йдеться у повідомленні росЗМІ.

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Увечері 24 січня на нафтопереробному заводі в російському місті туапсе спалахнула масштабна пожежа, спричинена ймовірною атакою безпілотника.

Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу.

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку