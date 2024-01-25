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29 березня, 17:57 • 104986 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 125230 перегляди

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29 березня, 16:38 • 122633 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 131551 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143855 перегляди

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В російському бєлгороді оголосили ракетну небезпеку

В російському бєлгороді оголосили ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 109512 перегляди

У російському бєлгороді 25 січня було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Вранці 25 січня у російському місті бєлгород пролунала повітряна тривога через ракетну небезпеку, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У бєлгороді оголошено ракетну небезпеку

-йдеться у повідомленні росЗМІ.

Доповнення

Увечері 24 січня на нафтопереробному заводі в російському місті туапсе спалахнула масштабна пожежа, спричинена ймовірною атакою безпілотника.

Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу.

У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку24.01.24, 16:49 • 26017 переглядiв

Тетяна Краєвська

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