В російському бєлгороді оголосили ракетну небезпеку
Київ • УНН
У російському бєлгороді 25 січня було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Вранці 25 січня у російському місті бєлгород пролунала повітряна тривога через ракетну небезпеку, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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У бєлгороді оголошено ракетну небезпеку
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Увечері 24 січня на нафтопереробному заводі в російському місті туапсе спалахнула масштабна пожежа, спричинена ймовірною атакою безпілотника.
Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу.
У Генштабі ЗСУ на тлі інформації про падіння Іл-76 зробили заяву щодо Бєлгородсько-Харківського напрямку24.01.24, 16:49 • 26017 переглядiв