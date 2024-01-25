В российском белгороде объявили ракетную опасность

Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

российская армия нанесла более 120 ударов по Запорожской области, в результате которых пострадали 23 населенных пункта. Эти удары включали 38 атак с беспилотников, а также обстрелы из РСЗО и артиллерии.