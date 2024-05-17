В росіян є практика зайти десь на околиці, повісити свій триколор й там загинути - Плетенчук
Київ • УНН
Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук прокоментував фейкову новину про те, що пару днів тому рф захопила Роботине.
У російських окупантів є стала практика зайти десь на околиці української території, повісити свій триколор й після цього там "героїчно" загинути, або відійти, проте створивши картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, коментуючи в ефірі телемарафону фейкову новину про те, що пару днів тому рф захопила Роботине, передає кореспондент УНН.
Ситуація залишається незмінною. Так, ворог готувався до цієї провокації (із Роботиним – ред.), ми в принципі очікували на неї, тому що з тієї групи яка робила цей пропагандистський ролик, вивішувала прапор, залишився живий лише один, і він потрапив в полон
Плетенчук зазначив, що росіянин який потрапив в полон розповів про завдання групи.
У них це стала практика: зайти десь на околиці, повісити свій триколор й після цього там героїчно загинути, або відійти, проте створивши таку картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Ми утримуємо ці позиції, ворог не зміг захопити цей населений пункт (Роботине – ред.)
Доповнення
15 травня Плетенчук спростував заяви росіян про захоплення села Роботине. Тоді російські війська зазнали втрат і були змушені відступити з Роботиного після семи невдалих штурмів протягом трьох днів, незважаючи на продовження атак, оскільки українські південні захисники ефективно стримували наступ.
Не лишилося жодної цілої хати: ЗСУ показали, як зс рф знищили село Роботине15.04.24, 09:43 • 17461 перегляд