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В росіян є практика зайти десь на околиці, повісити свій триколор й там загинути - Плетенчук

В росіян є практика зайти десь на околиці, повісити свій триколор й там загинути - Плетенчук

Київ • УНН

 • 16297 перегляди

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук прокоментував фейкову новину про те, що пару днів тому рф захопила Роботине.

У російських окупантів є стала практика зайти десь на околиці української території, повісити свій триколор й після цього там "героїчно" загинути, або відійти, проте створивши картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, коментуючи в ефірі телемарафону фейкову новину про те, що пару днів тому рф захопила Роботине, передає кореспондент УНН.

Ситуація залишається незмінною. Так, ворог готувався до цієї провокації (із Роботиним – ред.), ми в принципі очікували на неї, тому що з тієї групи яка робила цей пропагандистський ролик, вивішувала прапор, залишився живий лише один, і він потрапив в полон

- сказав Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що росіянин який потрапив в полон  розповів про завдання групи.

У них це стала практика: зайти десь на околиці, повісити свій триколор й після цього там героїчно загинути, або відійти, проте створивши таку картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Ми утримуємо ці позиції, ворог не зміг захопити цей населений пункт (Роботине – ред.)

- сказав Плетенчук.

Доповнення

15 травня Плетенчук спростував заяви росіян про захоплення села Роботине. Тоді російські війська зазнали втрат і були змушені відступити з Роботиного після семи невдалих штурмів протягом трьох днів, незважаючи на продовження атак, оскільки українські південні захисники ефективно стримували наступ.

Не лишилося жодної цілої хати: ЗСУ показали, як зс рф знищили село Роботине15.04.24, 09:43 • 17461 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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