В росіян є практика зайти десь на околиці, повісити свій триколор й там загинути - Плетенчук

У російських окупантів є стала практика зайти десь на околиці української території, повісити свій триколор й після цього там "героїчно" загинути, або відійти, проте створивши картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, коментуючи в ефірі телемарафону фейкову новину про те, що пару днів тому рф захопила Роботине, передає кореспондент УНН.

Ситуація залишається незмінною. Так, ворог готувався до цієї провокації (із Роботиним – ред.), ми в принципі очікували на неї, тому що з тієї групи яка робила цей пропагандистський ролик, вивішувала прапор, залишився живий лише один, і він потрапив в полон

Плетенчук зазначив, що росіянин який потрапив в полон розповів про завдання групи.

У них це стала практика: зайти десь на околиці, повісити свій триколор й після цього там героїчно загинути, або відійти, проте створивши таку картинку для чергових фейкових новин з боку ворога. Ми утримуємо ці позиції, ворог не зміг захопити цей населений пункт (Роботине – ред.)