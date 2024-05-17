У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  15383 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  103165 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  130299 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  123306 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  117917 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  163134 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64269 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  157591 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135594 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140173 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

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На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  163134 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 08:19  •  157591 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  219975 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  239777 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  441030 просмотра

У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал фейковую новость о том, что пару дней назад рф захватила Роботино.

Война •   •  4852 просмотра
У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

Международный автомобильный пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой в Одесской области начал работу после реконструкции, что позволило осуществлять совместный контроль с Молдовой и открыло путь к реализации инициативы "Зеленый коридор" для облегчения транзита в румынский порт Галац.

Экономика •   •  7362 просмотра
На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Президент Зеленский подписал законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинского учета и мобилизационного законодательства в Украине.

Война •   •  7903 просмотра
Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета

Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

ГБР задержало пограничника, который застрелил 39-летнего мужчину из Днепра при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.

Криминал и ЧП •   •  6106 просмотра
Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Румынские пограничники нашли тело неизвестного утопленника в реке Тиса, что стало уже 30-м трагическим случаем во время попыток пересечь границу.

Общество •   •  6279 просмотра
"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.

Война •   •  5942 просмотра
Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабинет Министров ввел ограничения на азартные игры в Интернете в Украине, включая ограничение рекламы с военной символикой, запрет на несколько аккаунтов для одного игрока, обязательные перерывы для игроков и разрешение игрокам устанавливать лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх.

Общество •   •  7160 просмотра
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.

Война •   •  6112 просмотра
На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

На следующей неделе Верховная Рада планирует принять кадровые решения, включая изменения в правительстве и судей Конституционного Суда, а также потенциальные отставки не только членов Кабинета Министров.

политика •   •  6038 просмотра
Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о работе противовоздушной обороны против российского разведывательного беспилотника в Кировоградской области.

Война •   •  9035 просмотра
В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону