У россиян есть практика зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и там погибнуть - Плетенчук

У российских оккупантов есть постоянная практика зайти где-то на окраине украинской территории, повесить свой триколор и после этого там "героически" погибнуть, или отойти, однако создав картинку для очередных фейковых новостей со стороны врага. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, комментируя в эфире телемарафона фейковую новость о том, что пару дней назад рф захватила Роботино, передает корреспондент УНН.

Ситуация остается неизменной. Да, враг готовился к этой провокации (с Роботиным - ред.), мы в принципе ожидали ее, потому что из той группы, которая делала этот пропагандистский ролик, вывешивала флаг, остался жив только один, и он попал в плен - сказал Плетенчук.

Плетенчук отметил, что попавший в плен россиянин рассказал о задачах группы.

У них это стала практика: зайти где-то на окраине, повесить свой триколор и после этого там героически погибнуть, или отойти, однако создав такую картинку для очередных фейковых новостей со стороны врага. Мы удерживаем эти позиции, враг не смог захватить этот населенный пункт (Роботино - ред.) - сказал Плетенчук.

Дополнение

15 мая Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино. Тогда российские войска понесли потери и были вынуждены отступить из Роботино после семи неудачных штурмов в течение трех дней, несмотря на продолжение атак, поскольку украинские южные защитники эффективно сдерживали наступление.