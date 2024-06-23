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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3578 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В росії зростає рівень злочинів, скоєних військовослужбовцями – Bloomberg

Київ • УНН

 • 101322 перегляди

Кількість злочинів, скоєних військовослужбовцями в росії, в минулому році зросла більш ніж на 20%, при цьому різко зросла кількість випадків насильства, крадіжок і злочинів, пов'язаних з наркотиками.

В росії зростає рівень злочинів, скоєних військовослужбовцями – Bloomberg

Злочини, скоєні військовослужбовцями, минулого року в росії зросли більш ніж на 20%. Спостерігається різке зростання випадків насильницьких злочинів, а також крадіжок і злочинів, пов'язаних з наркотиками. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Минулого року в росії кількість невійськових злочинів, скоєних військовослужбовцями, зросла більш ніж на 20%. Хоча загальна кількість таких злочинів все ще залишається невеликою, помітне збільшення випадків насильства, крадіжок та наркозлочинів.

Bloomberg цитує місцевого соціолога, який вказує на те, що історично злочинність зростає після військових конфліктів через соціальні потрясіння та травми, з якими зіштовхуються солдати. З поверненням колишніх ув'язнених, які брали участь у бойових діях за контрактом з "вагнер", можна очікувати подібні тенденції.

У 2023 році кількість злочинів, скоєних військовими, зросла учетверо, порівняно з 2021 роком, досягнувши 4 409 випадків.

Економіст з Bloomberg Economics, Алекс Ісаков, вважає, що повоєнний сплеск злочинності може коштувати росії до 0,6% ВВП, включаючи прямі витрати на життя та майно, а також збільшення витрат на соціальне забезпечення та безпеку.

Нагадаємо

російська армія активізувала атаки у Донецькій області, водночас зменшуючи їх інтенсивність на півночі Харківщини, що може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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