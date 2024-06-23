Злочини, скоєні військовослужбівцями, минулого року в росії зросли більше ніж на 20%. Спостерігається різке зростання випадків насильницьких злочинів, а також крадіжок і злочинців, пов'язаних з наркотиками. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Детали

В прошлом году в россии количество невоенных преступлений, совершенных военнослужащими, выросло более чем на 20%. Хотя общее количество таких преступлений все еще невелико, наблюдается заметное увеличение числа случаев насилия, краж и наркопреступлений.

Bloomberg цитирует местного социолога, который указывает, что исторически преступность растет после военных конфликтов из-за социальных потрясений и травм, с которыми сталкиваются солдаты. С возвращением бывших заключенных, участвовавших в боевых действиях по контракту с "вагнер", можно ожидать подобные тенденции.

В 2023 году количество преступлений, совершенных военными, выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом, достигнув 4 409 случаев.

Экономист из Bloomberg Economics, Алекс Исаков, считает, что послевоенный всплеск преступности может стоить россии до 0,6% ВВП, включая прямые расходы на жизнь и имущество, а также увеличение расходов на социальное обеспечение и безопасность.

Напомним

российская армия активизировала атаки в Донецкой области, одновременно уменьшая их интенсивность на севере Харьковщины, что может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению или его начале.