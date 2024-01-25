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В росії засудили до 27 років увязнення Дар'ю Трепову за вбивство "воєнкора" татарського

В росії засудили до 27 років увязнення Дар'ю Трепову за вбивство "воєнкора" татарського

Київ • УНН

 • 22283 перегляди

Дар'ю Трепову засуджено російським судом до 27 років позбавлення волі за теракт у кафе в Санкт-Петербурзі, в результаті якого загинув проросійський пропагандист владлен татарський. Це найдовший термін ув'язнення для жінки в історії росії.

Російській суд засудив до 27 років позбавлення волі Дарину Дар'ю Трепову, яку звинуватили у теракті у кафе санкт-петербурга, де загинув проросійський пропагандист владлен татарський. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначає Baza, це найбільший термін жінці в історії росії.

Трепову визнали винною за трьома статтями: "вчинення терористичного акту", "незаконний обіг вибухових пристроїв", а також "підробка документів".

Виступаючи з останнім словом, дівчина вибачилася перед потерпілими. За словами Трепової, вона не знала, що в статуетці бомба, і думала, що там записуючий пристрій.

Нагадаємо

Її затримали 3 квітня 2023 року, наступного дня після вибуху в кафе на Університетській набережній, під час якого загинув "воєнкор" владлен татарський.За версією слідства, трепова, яка представилася анастасією, подарувала владлену статуетку. Усередині неї був вибуховий пристрій.

Унаслідок події загинув сам пропагандист. Загалом постраждали 52 людини. За даними слідства, Трепова "виконувала вказівки осіб, які діяли з території України".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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