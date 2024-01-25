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В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 12:51  •  12530 просмотра

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Дарью Трепову приговорен российским судом к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пророссийский пропагандист владлен татарский. Это самый долгий срок заключения для женщины в истории россии.

Российский суд приговорил к 27 годам лишения свободы Дарью Трепову, которую обвинили в теракте в кафе санкт-петербурга, где погиб пророссийский пропагандист владлен татарский. Об этом пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает Baza, это самый большой срок женщине в истории россии.

Трепову признали виновной по трем статьям: "совершение террористического акта", "незаконный оборот взрывных устройств", а также "подделка документов".

Выступая с последним словом, девушка извинилась перед пострадавшими. По словам Треповой, она не знала, что в статуэтке бомба, и думала, что там записывающее устройство.

Напомним

Ее задержали 3 апреля 2023 года, на следующий день после взрыва в кафе на Университетской набережной, во время которого погиб "военкор" владлен татарский. По версии следствия, Трепова, представившаяся Анастасией, подарила владлену статуэтку. Внутри нее было взрывное устройство.

В результате происшествия погиб сам пропагандист. Всего пострадали 52 человека. По данным следствия, Трепова "выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
В росії засудили до 27 років увязнення Дар'ю Трепову за вбивство "воєнкора" татарського
Russia sentences Daria Trepova to 27 years in prison for killing a Tatar "military commander"
Новости по теме

В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Дарью Трепову приговорен российским судом к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пророссийский пропагандист владлен татарский. Это самый долгий срок заключения для женщины в истории россии.

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В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго

Многочисленные регионы Украины испытывают проблемы с электроснабжением из-за боевых действий; власти работают над восстановлением электроснабжения.

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Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго

В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

Синдзи Аоба был приговорен к смертной казни за поджог Киотской анимационной студии в Японии в 2019 году, во время которого погибли 36 человек. Аоба обвинял студию в плагиате его романа.

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На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

На борту сбитого самолета Ил-76 должны были находиться российские военные и политические чиновники, но ФСБ России в последний момент запретила им подниматься на борт, сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

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В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В Харькове из соображений безопасности приостановлена работа сервиса мониторинга общественного транспорта, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта в условиях военного положения. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.

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На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

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На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье

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По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.

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Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ

Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР

Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.

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