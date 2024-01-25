В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Российский суд приговорил к 27 годам лишения свободы Дарью Трепову, которую обвинили в теракте в кафе санкт-петербурга, где погиб пророссийский пропагандист владлен татарский. Об этом пишут росСМИ, сообщает УНН.

Детали

Как отмечает Baza, это самый большой срок женщине в истории россии.

Трепову признали виновной по трем статьям: "совершение террористического акта", "незаконный оборот взрывных устройств", а также "подделка документов".

Выступая с последним словом, девушка извинилась перед пострадавшими. По словам Треповой, она не знала, что в статуэтке бомба, и думала, что там записывающее устройство.

Напомним

Ее задержали 3 апреля 2023 года, на следующий день после взрыва в кафе на Университетской набережной, во время которого погиб "военкор" владлен татарский. По версии следствия, Трепова, представившаяся Анастасией, подарила владлену статуэтку. Внутри нее было взрывное устройство.

В результате происшествия погиб сам пропагандист. Всего пострадали 52 человека. По данным следствия, Трепова "выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины".