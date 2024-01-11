В росії заявили про нічні атаки дронів у чотирьох областях
Київ • УНН
росія повідомила про атаки безпілотників у ростовській, тульській, калузькій і воронезькій областях.
міністерство оборони рф та місцева влада заявили про атаки безпілотників у ростовській, тульській, калузькій і воронезькій областях у ніч на 11 січня, повідомляє УНН.
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Як заявили в міноборони рф, у ніч на 11 січня сили ворожої ППО буцімто знищили чотири українські безпілотники літакового типу над територією росії.
За даними військового відомства, два БПЛА було перехоплено в ростовській області, ще по одному знищено в тульській і калузькій областях. Подробиць атак у міноборони не повідомили.
Губернатор ростовської області василь голубєв заявив, що внаслідок збиття двох дронів ніхто буцімто не постраждав.
У калузькій області безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці калуги, заявив глава регіону владислав шапша. Будівля пошкоджена вибухом, але постраждалих нібито немає.
Про атаку дрона також вранці 11 січня повідомив губернатор воронезької області олександр гусєв. За його словами, безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів. Постраждалих немає.
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