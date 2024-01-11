В россии заявили о ночных атаках дронов в четырех областях

министерство обороны рф и местные власти заявили об атаках беспилотников в ростовской, тульской, калужской и воронежской областях в ночь на 11 января, сообщает УНН.

Детали

Как заявили в минобороны рф, в ночь на 11 января силы вражеской ПВО якобы уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией россии.

По данным военного ведомства, два БПЛА были перехвачены в ростовской области, еще по одному уничтожены в тульской и калужской областях. Подробностей атак в минобороны не сообщили.

Губернатор ростовской области василий голубев заявил, что в результате сбития двух дронов никто якобы не пострадал.

В калужской области беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, заявил глава региона владислав шапша. Здание повреждено взрывом, но пострадавших якобы нет.

Об атаке дрона также утром 11 января сообщил губернатор воронежской области александр гусев. По его словам, беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов. Пострадавших нет.

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