В россии заявили о ночных атаках дронов в четырех областях
россия сообщила об атаках беспилотников в ростовской, тульской, калужской и воронежской областях.
Нефть дорожает на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения
Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.
Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 13
В результате ракетного удара в Харькове пострадали 13 человек, в том числе турецкий и грузинский журналисты; 10 госпитализированы.
Из-за непогоды без света 288 населенных пунктов в Украине
Непогода оставила без света 288 населенных пунктов в четырех областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
В Мариуполе фиксируют перемещение систем "Змей-Горыныч" - Андрющенко
В Мариуполе наблюдается перемещение установок "Змей-Горыныч", вероятно, на ремонт, сообщает советник городского головы Андрющенко.
Николаевская область ночью подверглась вражескому обстрелу из артиллерии
Куцурубская громада Николаевской области подверглась вражескому артиллерийскому обстрелу, обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким.
Зеленский прибыл в Эстонию
Президент Украины Зеленский посетил Эстонию.
В Херсонской области в результате российского обстрела ранены 3 человека
В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 человека получили ранения, а местная администрация сообщила о 108 вражеских обстрелах.
россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетрвощину
Российские войска применили тяжелую артиллерию для обстрела Марганца в Днепропетровской области; о жертвах не сообщается.