У терористичній країні суд відправив громадянина Америки на примусове психіатричне лікування, звільнивши від відповідальності за напад на поліцейського. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, московський міський суд визнав американця Джозефа Тейтера неосудним та призначив йому примусове лікування у психіатричній установі. Причиною стало те, що під час перебування під вартою чоловік напав на працівника поліції.

Як повідомили в судовій службі, експертиза засвідчила у Тейтера психічне захворювання, яка виключає його кримінальну відповідальність. Американець перебував під вартою з серпня минулого року, спочатку через звинувачення в адміністративному порушенні – нібито хуліганстві у московському готелі. Пізніше йому закинули вже більш серйозне правопорушення, а саме напад на представника правоохоронних органів.

Під час судових засідань Тейтер стверджував, що прибув до рф з наміром отримати політичний притулок. Він публічно відмовився від американського громадянства, заявивши про переслідування у США. Також, за повідомленнями російських медіа, він вимагав, аби присутні на процесі американські дипломати залишили територію рф.

Додамо

Цей інцидент став черговим у низці справ, що торкаються американців у рф. Так, лише минулого тижня країна-терорист звільнила балерину Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство – російське й американське. Жінку засудили до 12 років за те, що вона переказала гроші на підтримку української благодійної організації. Згодом її обміняли на громадянку з російсько-німецьким громадянством, яку Сполучені Штати звинуватили в контрабанді високотехнологічного обладнання для російської армії.

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