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The Guardian

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В рф американця відправили на примусове психіатричне лікування через напад на поліцейського

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

Суд москви визнав американця Джозефа Тейтера неосудним після нападу на поліцейського. Експертиза виявила у нього психічне захворювання, що виключає кримінальну відповідальність.

В рф американця відправили на примусове психіатричне лікування через напад на поліцейського

У терористичній країні суд відправив громадянина Америки на примусове психіатричне лікування, звільнивши від відповідальності за напад на поліцейського. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, московський міський суд визнав американця Джозефа Тейтера неосудним та призначив йому примусове лікування у психіатричній установі. Причиною стало те, що під час перебування під вартою чоловік напав на працівника поліції.

Як повідомили в судовій службі, експертиза засвідчила у Тейтера психічне захворювання, яка виключає його кримінальну відповідальність. Американець перебував під вартою з серпня минулого року, спочатку через звинувачення в адміністративному порушенні – нібито хуліганстві у московському готелі. Пізніше йому закинули вже більш серйозне правопорушення, а саме напад на представника правоохоронних органів.

Під час судових засідань Тейтер стверджував, що прибув до рф з наміром отримати політичний притулок. Він публічно відмовився від американського громадянства, заявивши про переслідування у США. Також, за повідомленнями російських медіа, він вимагав, аби присутні на процесі американські дипломати залишили територію рф.

Додамо

Цей інцидент став черговим у низці справ, що торкаються американців у рф. Так, лише минулого тижня країна-терорист звільнила балерину Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство – російське й американське. Жінку засудили до 12 років за те, що вона переказала гроші на підтримку української благодійної організації. Згодом її обміняли на громадянку з російсько-німецьким громадянством, яку Сполучені Штати звинуватили в контрабанді високотехнологічного обладнання для російської армії.

Українця, який шукав матір в окупованому селі, засудили в рф до 11 років колонії суворого режиму30.01.25, 14:30 • 29652 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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