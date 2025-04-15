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В рф американца отправили на принудительное психиатрическое лечение из-за нападения на полицейского

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Суд москвы признал американца Джозефа Тейтера невменяемым после нападения на полицейского. Экспертиза выявила у него психическое заболевание, исключающее уголовную ответственность.

В рф американца отправили на принудительное психиатрическое лечение из-за нападения на полицейского

В террористической стране суд отправил гражданина Америки на принудительное психиатрическое лечение, освободив от ответственности за нападение на полицейского. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, московский городской суд признал американца Джозефа Тейтера невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом учреждении. Причиной стало то, что во время пребывания под стражей мужчина напал на сотрудника полиции.

Как сообщили в судебной службе, экспертиза засвидетельствовала у Тейтера психическое заболевание, исключающее его уголовную ответственность. Американец находился под стражей с августа прошлого года, сначала из-за обвинений в административном нарушении – якобы хулиганстве в московской гостинице. Позже ему предъявили уже более серьезное правонарушение, а именно нападение на представителя правоохранительных органов.

Во время судебных заседаний Тейтер утверждал, что прибыл в рф с намерением получить политическое убежище. Он публично отказался от американского гражданства, заявив о преследовании в США. Также, по сообщениям российских медиа, он требовал, чтобы присутствующие на процессе американские дипломаты покинули территорию рф.

Добавим

Этот инцидент стал очередным в череде дел, касающихся американцев в рф. Так, только на прошлой неделе страна-террорист освободила балерину Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – российское и американское. Женщину приговорили к 12 годам за то, что она перевела деньги на поддержку украинской благотворительной организации. Впоследствии ее обменяли на гражданку с российско-немецким гражданством, которую Соединенные Штаты обвинили в контрабанде высокотехнологичного оборудования для российской армии.

Украинца, который искал мать в оккупированном селе, приговорили в рф к 11 годам колонии строгого режима30.01.25, 14:30 • 29652 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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