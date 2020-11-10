В посольстві США побажали хворому на COVID-19 Зеленському швидкого одужання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В посольстві Сполучених Штатів Америки побажали хворому на COVID-19 Президенту України Володимиру Зеленському швидкого одужання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter-акаунт посольства США в Україні.
"Ми бажаємо президенту Зеленському та всім, хто бореться з інфекцією COVID-19, швидкого одужання. Зараз, як ніколи, ми повинні робити все можливе, щоб піклуватися одне про одного", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Як повідомлялося, перша леді розповіла про стан інфікованого коронавірусом Зеленського.