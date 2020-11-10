В посольстве США пожелали больному COVID-19 Зеленскому скорейшего выздоровления

"Мы желаем президенту Зеленскому и всем, кто борется с инфекцией COVID-19, скорейшего выздоровления. Сейчас, как никогда, мы должны делать все возможное, чтобы заботиться друг о друге", - говорится в сообщении.

Напомним, у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Как сообщалось, первая леди рассказала о состоянии инфицированного коронавирусом Зеленского.