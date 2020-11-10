Перша леді розповіла про стан інфікованого коронавірусом Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дружина Президента України Володимира Зеленського Олена повідомила в відеозверненні, що Глава держави, який вчора повідомив про своє інфікування коронавірусом, почувається добре й продовжує свою роботу, передає УНН.
“Можливо, це цікавить багатьох. Все добре, він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати”, — зазначила Зеленська.
Додамо, що Олена Зеленська теж мала прибути на Міжнародний форум культурної дипломатії, але через захворювання чоловіка вона зараз перебуває на самоізоляції.
Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів керівник його Офісу Андрій Єрмак.