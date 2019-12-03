В ОПЗЖ заявили, що не голосуватимуть за продаж "Укрспирту"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народний депутат від фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович розповів, що їхня політична сила не буде підтримувати так званий "спиртовий" законопроект Зеленського (№ 2300), який передбачає продаж стратегічного державного підприємства "Укрспирт", передає УНН.
За словами Рабіновича, проти такої ініціативи Офісу Президента виступає навіть міністр фінансів України, тому що "ми і так втрачаємо бюджет".
"Я думаю, що пропонований продаж "Укрспирту" - це чергова корупційна схема, яку навіть вже міністр фінансів не підтримує. Вона пояснює, що ми втрачаємо бюджет. Очевидно, хтось хоче собі набити кишені, всупереч інтересам України. Наша фракція таке підтримувати не буде ніколи", - сказав депутат.
Як писав УНН, законопроект про приватизацію "Укрспирту" включили до порядку денного сьогоднішнього засідання парламенту.
В ОП сподіваються за допомогою прийняття законопроекту побороти тіньовий ринок спирту і заробити на приватизації спиртзаводів ДП близько 5-6 млрд грн.
Однак, економісти і експерти такі плани Офісу Зеленського називають фантазіями, пояснюючи, що "Укрспирт" просто пустять з молотка за ціною металобрухту, держава втратить стратегічну для себе спиртову галузь, а ринок України в результаті накриє контрабанда спирту з окупованих територій, Придністров'я і Росії.
Про реальність таких сумних прогнозів експертів, зокрема, говорить норма проекту ЗУ № 2300 про дозвіл імпорту спирту в Україну.